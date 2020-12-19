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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Карвина
Пршибрам - Карвина: обзор матча 19 декабря 2020
Пршибрам
19.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Карвина
27'
L. Bartosak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Карвина
89'
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Косе
Замена
D. Pinc
️️️️
Ф. Зорван
88'
80'
Замена
В. Смрз
️️️️
К. Херц
80'
Замена
R. Mikus
️️️️
L. Bartosak
78'
Желтая карточка
J.
76'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
Т. Острак
Замена
I. Boakye
️️️️
T. Pilik
74'
Замена
️️️️
J. Rezek
74'
66'
Желтая карточка
Т. Острак
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
62'
27'
ГОЛ! 0:1!
L. Bartosak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
21
Jean
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пршибрам
0
E. Antwi
ЦП
0
D. Budinsky
ЦФ
16
Isaac Boakye
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
2-3-5
0
32
0
21
8
Зорван
1
26
27
0
3
3-2-3-1-2
44
0
3
Сантос
31
2
Ндефе
5
Косе
21
24
Херц
7
Острак
26
9
0
16
16
0
0
0
0
0
8
Зорван
0
0
8
Зорван
31
10
10
31
7
Острак
9
Чмелик
9
Чмелик
7
Острак
5
Косе
0
0
5
Косе
24
Херц
42
Смрз
42
Смрз
24
Херц
Остались в запасе
Пршибрам
Карвина
0
D. Budinsky
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
6
Ivan Zhelizko
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
0
D. Budinsky
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Остались в запасе
6
Ivan Zhelizko
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Пршибрам - Карвина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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Пршибрам
Карвина
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
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9
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22
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1
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4
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Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
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2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
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