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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Яблонец
Фастав - Яблонец: обзор матча 04 декабря 2020
Фастав
04.12.2020, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Яблонец
71'
В. Пиларж
84'
И. Шранц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Яблонец
90'
+2
Замена
Т. Чванчара
️️️️
R. Hruby
90'
+2
Замена
В. Йовович
️️️️
Я. Кроб
87'
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Пиларж
87'
Замена
М. Долежал
️️️️
И. Шранц
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Шранц
Замена
Я. Янецки
️️️️
А. Фантис
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
В. Пиларж
Пас отдал
R. Hruby
67'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Д. Плестил
65'
Желтая карточка
Я. Кроб
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
46'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Холик
Вторая желтая
Т. Пожнар
45'
Желтая карточка
Т. Пожнар
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
3-4-4
3
88
26
Прохазка
8
18
Чедидла
7
Чантуришвили
44
Конде
17
88
Пожнар
15
Фантис
27
4-4-1-2
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
4
Мартинец
7
Плестил
27
Кубишта
8
7
Поважанец
11
Пиларж
1
Гануш
26
Шранц
15
Фантис
68
Янецки
68
Янецки
15
Фантис
27
44
Джаво
44
Джаво
27
16
Кроб
8
Йовович
8
Йовович
16
Кроб
8
70
Чванчара
70
Чванчара
8
11
Пиларж
39
39
11
Пиларж
7
Плестил
18
Ладра
18
Ладра
7
Плестил
26
Шранц
15
Долежал
15
Долежал
26
Шранц
Остались в запасе
Фастав
Яблонец
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
13
Томаш Вайнер
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Фастав - Яблонец
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Летна
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