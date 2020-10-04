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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 04 октября 2020
Баник
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Славия
69'
Н. Станчу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Славия
90'
+2
Желтая карточка
Л. Масопуст
90'
Желтая карточка
Я. Боржил
89'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Н. Станчу
87'
Замена
Д. Говорка
️️️️
П. Муса
Замена
О. Шашинка
️️️️
M. Fillo
85'
Желтая карточка
Р. Поточны
76'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Д. Хользер
74'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Ф. Калоц
74'
Желтая карточка
J. Fleisman
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Станчу
Желтая карточка
J. Lastuvka
66'
65'
Желтая карточка
О. Дорли
57'
Желтая карточка
П. Олаинка
57'
Замена
О. Дорли
️️️️
Т. Голеш
Желтая карточка
M. Fillo
47'
46'
Замена
П. Шевчик
️️️️
О. Лингр
46'
Замена
С. Тецл
️️️️
Л. Такакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
4-4-3
25
38
Покорны
95
Хользер
23
Свозил
7
26
Калоц
8
Янош
0
26
Тижани
0
8
3-2-2-2-1
1
Колар
4
Зима
22
Такакш
15
Кудела
3
Голеш
26
Боржил
10
Станчу
32
Лингр
17
Провод
99
Олаинка
9
Муса
0
0
26
Калоц
11
Кузманович
11
Кузманович
26
Калоц
95
Хользер
91
Поточны
91
Поточны
95
Хользер
0
27
Шашинка
27
Шашинка
0
3
Голеш
19
Дорли
19
Дорли
3
Голеш
10
Станчу
8
Масопуст
8
Масопуст
10
Станчу
9
Муса
2
Говорка
2
Говорка
9
Муса
32
Лингр
23
Шевчик
23
Шевчик
32
Лингр
22
Такакш
11
Тецл
11
Тецл
22
Такакш
Остались в запасе
Баник
Славия
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
19
Давид Бухта
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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