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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Млада Болеслав
Карвина - Млада Болеслав: обзор матча 26 сентября 2020
Карвина
26.09.2020, суббота, 17:30
Чехия. Синот Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Млада Болеслав
90'
+3
Замена
Ш. Габриэль
️️️️
Л. Будински
Замена
M. Janecka
️️️️
R. Mikus
89'
Замена
S. Drame
️️️️
Т. Острак
89'
84'
Желтая карточка
Л. Будински
Замена
T. Jursa
️️️️
К. Косе
80'
70'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
M. Skoda
Замена
D. Guba
️️️️
L. Bartosak
68'
60'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Я. Фулнек
60'
Замена
В. Дрчал
️️️️
D. Masek
17'
Желтая карточка
Р. Мазань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Млада Болеслав
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
12
Libor Hrdlička
ЦФ
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
4-3-1-3
31
3
Сантос
2
Ндефе
0
33
Твардзик
24
Херц
5
Косе
7
Острак
46
10
27
3-2-2-3
39
Крапка
0
27
Мазань
5
Татаев
39
Клима
32
Будински
22
Фулнек
6
0
99
7
Острак
44
44
7
Острак
10
0
0
10
31
0
0
31
5
Косе
8
8
5
Косе
32
Будински
32
Габриэль
32
Габриэль
32
Будински
0
9
Икаунекс
9
Икаунекс
0
22
Фулнек
23
Дудера
23
Дудера
22
Фулнек
6
17
Дрчал
17
Дрчал
6
Остались в запасе
Карвина
Млада Болеслав
12
Libor Hrdlička
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
35
Якуб Маркович
ВР
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
12
Libor Hrdlička
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Карвина - Млада Болеслав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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