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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Яблонец
Словацко - Яблонец: обзор матча 29 августа 2020
Словацко
29.08.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
48'
Р. Сисилия
79'
Я. Храмоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Яблонец
Желтая карточка
М. Кохут
88'
83'
Замена
M. Jerabek
️️️️
И. Шранц
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
82'
Замена
Я. Климент
️️️️
Л. Садилек
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
Я. Храмоста
Желтая карточка
М. Хавлик
77'
74'
Замена
В. Йовович
️️️️
Л. Холик
73'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
J. Podaný
71'
Желтая карточка
М. Кратохвил
65'
Замена
Т. Ладра
️️️️
R. Hruby
Замена
P. Hellebrand
️️️️
В. Даничек
64'
Желтая карточка
В. Даничек
63'
Желтая карточка
П. Рейнберк
59'
Желтая карточка
Р. Сисилия
58'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
J. Divisek
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сисилия
48'
44'
Желтая карточка
Л. Холик
33'
Желтая карточка
R. Hruby
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
2-5-2-1
25
3
Кадлец
6
Хофманн
11
Петржела
18
Садилек
28
Даничек
30
0
23
Рейнберк
20
Хавлик
22
Сисилия
4-5-2
4
Холик
39
30
Зелены
4
Мартинец
27
Кубишта
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
3
Хюбшман
26
Шранц
30
Хрубы
18
Садилек
9
Климент
9
Климент
18
Садилек
0
91
Калабишка
91
Калабишка
0
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
28
Даничек
18
18
28
Даничек
4
Холик
8
Йовович
8
Йовович
4
Холик
26
Шранц
9
9
26
Шранц
8
18
Ладра
18
Ладра
8
39
19
Храмоста
19
Храмоста
39
Остались в запасе
Словацко
Яблонец
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
70
Томаш Чванчара
ЦФ
16
Ян Кроб
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Остались в запасе
70
Томаш Чванчара
ЦФ
16
Ян Кроб
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Словацко - Яблонец
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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