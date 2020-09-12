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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Смоленск - Чита
Смоленск - Чита: обзор матча 12 сентября 2020
Смоленск
12.09.2020, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 6 тур
3 : 0
Завершен
Чита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Смоленск - Чита
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Смоленск
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Бр
1 : 1
28.07.2021
Смоленск
Россия. Кубок, 1/256 финала
Смоленск
0 : 0
14.07.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Смоленск
1 : 3
15.06.2021
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Звезда
4 : 1
10.06.2021
Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Смоленск
0 : 0
04.06.2021
Казанка
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
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Смоленск
Чита
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
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