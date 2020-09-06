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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Туапсе
Форте - Туапсе: обзор матча 06 сентября 2020
Форте
06.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 5 тур
6 : 0
Завершен
Туапсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Форте - Туапсе
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Чайка
5 : 0
05.06.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Туапсе
0 : 4
30.05.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Машук-КМВ
1 : 3
22.05.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Туапсе
0 : 5
16.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
12.05.2022
Туапсе
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Форте
Туапсе
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
«Локомотив» забил девять голов «Туапсе» в товарищеской встрече
2021.03.27 15:55
5
Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
2
«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками
2020.09.22 20:08
4
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