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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 21 марта 2021
Рандерс
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
81'
М. Греве
41'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Копенгаген
Желтая карточка
Й. Лауридсен
90'
+1
Замена
M. Nielsen
️️️️
М. Эго
89'
87'
Желтая карточка
Й. Винд
87'
Замена
М. Бунду
️️️️
К. Бартолец
87'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Й. Стаге
87'
Замена
П. Бьель
️️️️
М. Дарами
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Т. Клюснер
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Греве
81'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Э. Марксен
77'
Замена
B. Sambou
️️️️
N. Mileusnić
77'
64'
Замена
В. Фишер
️️️️
Л. Лерагер
45'
Желтая карточка
М. Дарами
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
Пас отдал
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
4-4-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
28
Гравес
4
Йонсен
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
20
Клюснер
45
Эго
30
Карльгрен
10
4-3-1-2
1
Юнссон
20
Бойлесен
25
Нельссон
2
Бартолец
25
Занка
6
Стаге
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
10
97
97
10
45
Эго
0
0
45
Эго
20
Клюснер
17
Лауридсен
17
Лауридсен
20
Клюснер
15
Марксен
7
Каллесе
7
Каллесе
15
Марксен
9
Дарами
16
Бьель
16
Бьель
9
Дарами
21
Лерагер
7
Фишер
7
Фишер
21
Лерагер
6
Стаге
29
Кауфманн
29
Кауфманн
6
Стаге
2
Бартолец
7
Бунду
7
Бунду
2
Бартолец
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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