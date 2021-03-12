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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Нордшелланд
Люнгбю - Нордшелланд: обзор матча 12 марта 2021
Люнгбю
12.03.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Нордшелланд
4'
И. Садик
88'
И. Атанга
90+4'
А. Шельдеруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Нордшелланд
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Шельдеруп
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Атанга
87'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
К. Сулемана
87'
Замена
️️️️
Д. Свенссон
Красная карточка
П. Грегор
83'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
81'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
М. Ремер
76'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
S. Crone
76'
66'
Замена
И. Атанга
️️️️
В. Йенсен
61'
Желтая карточка
Т. Чуквуани
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Э. Нильсен
58'
Замена
К. Якобсен
️️️️
M. Rasmussen
58'
56'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Андерсен
46'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
И. Садик
Пенальти не реализован!
В. Торп
45'
44'
Желтая карточка
Д. Свенссон
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
K. Enghardt
43'
41'
Желтая карточка
К. Сулемана
Желтая карточка
S. Crone
19'
15'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
9
Lasse Fosgaard
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4-4-2
30
Миккельсен
12
5
Тшиемб
5
Грегор
0
8
Корнвиг
8
Ремер
8
29
Торп
11
Варминг
7
Нильсен
4-4-1-1
1
Виндаль
2
Вилладсен
5
17
Тюхосен
24
Свенссон
33
Кристенсен
8
Андерсен
3
55
Йенсен
7
Сулемана
11
Садик
8
Ремер
11
11
8
Ремер
0
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
0
12
9
9
12
8
14
Якобсен
14
Якобсен
8
7
Нильсен
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
7
Нильсен
11
Садик
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
11
Садик
8
Андерсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
8
Андерсен
7
Сулемана
29
29
7
Сулемана
55
Йенсен
20
Атанга
20
Атанга
55
Йенсен
Остались в запасе
Люнгбю
Нордшелланд
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
72
Martin Vantruba
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Нордшелланд
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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