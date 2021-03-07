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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Хорсенс
Нордшелланд - Хорсенс: обзор матча 07 марта 2021
Нордшелланд
07.03.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Хорсенс
27'
М. Андерсен
47'
И. Садик
16'
Л. Прип (П)
69'
Й. Торсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Хорсенс
Желтая карточка
И. Месик
90'
Желтая карточка
U. Jenssen
89'
89'
Желтая карточка
B. Jacobsen
Замена
И. Месик
️️️️
Д. Свенссон
89'
Замена
А. Франсис
️️️️
И. Садик
84'
82'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Прип
78'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Х. Ханссон
Замена
О. Вилладсен
️️️️
А. Шельдеруп
72'
Замена
E. Nnamani
️️️️
В. Йенсен
72'
69'
ГОЛ! 2:2!
Й. Торсен
Пас отдал
M. Brajanac
ГОЛ! 2:1!
И. Садик
Пас отдал
К. Сулемана
47'
46'
Замена
Й. Торсен
️️️️
А. Глинссон
46'
Замена
М. Кийлерих
️️️️
А. Людвиг
34'
Замена
M. Brajanac
️️️️
Л. Камили
ГОЛ! 1:1!
М. Андерсен
27'
Желтая карточка
М. Тюхосен
25'
Желтая карточка
К. Сулемана
19'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Прип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Лирим Камили
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
17
Абу Франсис
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-4-2-1
1
Виндаль
24
Свенссон
5
17
Тюхосен
55
Йенсен
33
Кристенсен
8
Андерсен
3
7
Сулемана
21
Шельдеруп
11
Садик
4-3-2-1
1
5
29
Гомес
33
Людвиг
44
Дир
10
Ханссон
15
18
Прип
15
Камили
22
Глинссон
15
55
Йенсен
70
70
55
Йенсен
21
Шельдеруп
2
Вилладсен
2
Вилладсен
21
Шельдеруп
24
Свенссон
18
Месик
18
Месик
24
Свенссон
11
Садик
17
Франсис
17
Франсис
11
Садик
33
Людвиг
25
Кийлерих
25
Кийлерих
33
Людвиг
15
Камили
80
80
15
Камили
18
Прип
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
18
Прип
10
Ханссон
6
Геммер
6
Геммер
10
Ханссон
22
Глинссон
18
Торсен
18
Торсен
22
Глинссон
Остались в запасе
Нордшелланд
Хорсенс
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Хорсенс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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