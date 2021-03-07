Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Орхус
Мидтьюлланд - Орхус: обзор матча 07 марта 2021
Мидтьюлланд
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
9'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Орхус
90'
+3
Желтая карточка
К. Дикс
83'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Ф. Ониика
81'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
А. Дрейер
81'
75'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Б. Блуме
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
66'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Й. Каюсте
66'
Замена
Д. Сери
️️️️
Аилтон
59'
59'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
Желтая карточка
Й. Каюсте
56'
Желтая карточка
С. Каба
54'
38'
Желтая карточка
Н. Поульсен
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Д. Линкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Аилтон
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
5
Каспер Хойер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
25
Лунд
24
Шольц
28
Святченко
12
Аилтон
2
Каюсте
16
Ониика
77
Систо
10
Эвандер
10
Дрейер
9
Каба
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
18
20
Хауснер
5
Хойер
33
6
Поульсен
11
Линкс
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
12
Аилтон
5
Сери
5
Сери
12
Аилтон
10
Дрейер
16
Пфайффер
16
Пфайффер
10
Дрейер
16
Ониика
2
Андерссон
2
Андерссон
16
Ониика
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
2
Каюсте
26
Вибе
26
Вибе
2
Каюсте
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
23
Торстейнссон
3
Мунксгор
3
Мунксгор
23
Торстейнссон
10
Блуме
11
Гренбек
11
Гренбек
10
Блуме
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Остались в запасе
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мидтьюлланд - Орхус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Орхус
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+