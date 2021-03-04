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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Мидтьюлланд
Люнгбю - Мидтьюлланд: обзор матча 04 марта 2021
Люнгбю
04.03.2021, четверг, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
34'
Э. Нильсен
90+3'
М. Варминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Мидтьюлланд
Желтая карточка
М. Варминг
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Варминг
90'
+3
90'
Красная карточка
Н. Мадсен
69'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Ф. Ониика
69'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Мабиль
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Э. Нильсен
68'
65'
Желтая карточка
А. Мабиль
Замена
В. Торп
️️️️
К. Якобсен
59'
Замена
М. Варминг
️️️️
M. Kaastrup Larsen
59'
51'
Вторая желтая
Г. Исаксен
46'
Замена
С. Каба
️️️️
Л. Пфайффер
46'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Эвандер
42'
Желтая карточка
Г. Исаксен
35'
Желтая карточка
Эвандер
ГОЛ! 1:0!
Э. Нильсен
Пас отдал
M. Kaastrup Larsen
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
35
Lucas Orneborg
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
4-4-2
30
Миккельсен
12
5
Тшиемб
5
Грегор
0
8
Корнвиг
8
14
Якобсен
8
Ремер
7
Нильсен
11
4-4-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
3
Хег
12
Аилтон
11
Исаксен
16
Ониика
10
Эвандер
11
Мабиль
10
Дрейер
16
Пфайффер
14
Якобсен
29
Торп
29
Торп
14
Якобсен
7
Нильсен
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
7
Нильсен
11
11
Варминг
11
Варминг
11
10
Эвандер
2
Каюсте
2
Каюсте
10
Эвандер
11
Мабиль
77
Систо
77
Систо
11
Мабиль
16
Ониика
24
Мадсен
24
Мадсен
16
Ониика
16
Пфайффер
9
Каба
9
Каба
16
Пфайффер
Остались в запасе
Люнгбю
Мидтьюлланд
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
Остались в запасе
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Люнгбю - Мидтьюлланд
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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