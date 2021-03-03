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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Ольборг
Хорсенс - Ольборг: обзор матча 03 марта 2021
Хорсенс
03.03.2021, среда, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
31'
Л. Камили
90+5'
Н. Брок-Мадсен
90'
М. Росс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Ольборг
ГОЛ! 2:1!
Н. Брок-Мадсен
90'
+5
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Росс
Пас отдал
Т. ван Верт
Замена
А. Глинссон
️️️️
Л. Прип
90'
80'
Желтая карточка
М. Хойхольт
79'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Т. Прица
Замена
P. Nymann
️️️️
Н. Дир
79'
78'
Замена
К. Паллесен
️️️️
Ф. Берстинг
Замена
Й. Торсен
️️️️
Л. Камили
78'
61'
Замена
М. Росс
️️️️
Д. Гранли
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
M. Brajanac
61'
60'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
M. Hannesbo
50'
Желтая карточка
М. Самуэльсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Камили
Пас отдал
Х. Ханссон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-3-1-2
1
44
Дир
5
33
Людвиг
25
Кийлерих
18
Прип
10
Ханссон
6
Геммер
15
Камили
15
80
3-1-3-4
4
Гранли
5
Теланнер
25
Клиттен
6
Феррейра
8
Фоссум
14
Самуэльсен
10
Берстинг
35
Ринне
22
Прица
10
35
18
Прип
22
Глинссон
22
Глинссон
18
Прип
44
Дир
11
11
44
Дир
15
Камили
18
Торсен
18
Торсен
15
Камили
80
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
80
10
Берстинг
2
Паллесен
2
Паллесен
10
Берстинг
4
Гранли
2
Росс
2
Росс
4
Гранли
35
6
Хойхольт
6
Хойхольт
35
22
Прица
9
ван Верт
9
ван Верт
22
Прица
Остались в запасе
Хорсенс
Ольборг
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Ольборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Ольборг
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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