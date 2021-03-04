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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Оденсе
Сендерийск - Оденсе: обзор матча 04 марта 2021
Сендерийск
04.03.2021, четверг, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
53'
M. Dal Hende
78'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Оденсе
Желтая карточка
Ю. Эскесен
90'
+5
Желтая карточка
Л. Томас
89'
78'
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
Пас отдал
Й. Тверсков
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
78'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
J. Simonsen
78'
73'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
М. Опондо
73'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Lieder
Замена
P. Kanstrup
️️️️
R. Vinderslev
70'
Замена
R. Hassan
️️️️
Б. Финне
61'
ГОЛ! 1:0!
M. Dal Hende
Пас отдал
M. Albaek
53'
46'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Сабби
46'
Замена
J. Drachmann
️️️️
T. KlÃ¸ve
Желтая карточка
R. Vinderslev
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
9
Башким Кадрии
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
28
Christian Vestergaard
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
3-5-2
20
Томас
26
3
Гартенманн
5
6
17
34
Эскесен
29
11
Финне
18
Якобсен
21
4-4-2
53
Кристенсен
3
Эстрем
6
Тверсков
2
30
Андерсен
23
18
11
Опондо
11
Сабби
10
11
Жебали
11
Финне
77
77
11
Финне
6
27
27
6
21
3
Шмидль
3
Шмидль
21
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
23
8
8
23
10
9
Кадрии
9
Кадрии
10
11
Сабби
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Сабби
11
Опондо
6
6
11
Опондо
Остались в запасе
Сендерийск
Оденсе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
Остались в запасе
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Оденсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Сендерийск
Оденсе
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1
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2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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