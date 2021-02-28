Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 28 февраля 2021
Мидтьюлланд
28.02.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Брондбю
65'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
Вторая желтая
Паулиньо
90'
+3
Желтая карточка
Д. Коолс
90'
89'
Замена
С. Ростед
️️️️
П. Бьюр
Желтая карточка
Паулиньо
87'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Й. Каюсте
79'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
79'
78'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Френдруп
78'
Замена
А. Брус
️️️️
К. Менса
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
65'
65'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Хедлунд
64'
Желтая карточка
П. Бьюр
Замена
Г. Исаксен
️️️️
С. Каба
63'
46'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Й. Радошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
4-1-3-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
3-4-1-2
1
Швабе
2
Максе
5
Юнг
6
Херманнссон
32
Френдруп
5
Радошевич
21
Бьюр
14
Менса
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
9
Каба
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Каба
2
Каюсте
16
Пфайффер
16
Пфайффер
2
Каюсте
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
5
Радошевич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Радошевич
21
Бьюр
24
Ростед
24
Ростед
21
Бьюр
14
Менса
5
Брус
5
Брус
14
Менса
32
Френдруп
20
Слимане
20
Слимане
32
Френдруп
15
Хедлунд
13
Виген
13
Виген
15
Хедлунд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Брондбю
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+