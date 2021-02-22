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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Копенгаген
Люнгбю - Копенгаген: обзор матча 22 февраля 2021
Люнгбю
22.02.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
59'
M. Rasmussen
70'
M. Rasmussen
42'
Й. Винд (П)
69'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Копенгаген
Желтая карточка
К. Якобсен
84'
Желтая карточка
Т. Миккельсен
82'
76'
Замена
К. Вильчек
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
К. Якобсен
️️️️
Э. Корнвиг
71'
ГОЛ! 2:2!
M. Rasmussen
Пас отдал
М. Варминг
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Л. Лерагер
67'
Замена
П. Бьель
️️️️
В. Фишер
67'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Й. Стаге
Замена
М. Варминг
️️️️
M. Kaastrup Larsen
61'
ГОЛ! 1:1!
M. Rasmussen
Пас отдал
Э. Корнвиг
59'
55'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Бунду
51'
Желтая карточка
Зека
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Винд
Желтая карточка
Э. Корнвиг
27'
Желтая карточка
M. Rasmussen
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
4-5-1
30
Миккельсен
12
0
20
Йоргенсен
5
Тшиемб
8
Корнвиг
19
Гаммельбю
8
Ремер
8
29
Торп
11
4-2-4
1
Юнссон
25
Нельссон
25
Занка
20
Бойлесен
2
Бартолец
6
Стаге
6
Зека
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
7
Бунду
19
Винд
8
Корнвиг
14
Якобсен
14
Якобсен
8
Корнвиг
11
11
Варминг
11
Варминг
11
7
Фишер
16
Бьель
16
Бьель
7
Фишер
7
Бунду
9
Дарами
9
Дарами
7
Бунду
6
Стаге
21
Лерагер
21
Лерагер
6
Стаге
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Люнгбю
Копенгаген
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Люнгбю - Копенгаген
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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