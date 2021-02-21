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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 21 февраля 2021
Рандерс
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
43'
Т. Кеинде
52'
М. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Нордшелланд
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
89'
84'
Замена
О. Антман
️️️️
В. Йенсен
84'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
Я. Кристенсен
83'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Андерсен
81'
Желтая карточка
E. Nnamani
Замена
N. Mileusnić
️️️️
Т. Кеинде
80'
69'
Замена
E. Nnamani
️️️️
И. Садик
Желтая карточка
А. Ремер
61'
56'
Замена
И. Месик
️️️️
Д. Свенссон
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Андерсен
Пас отдал
В. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Т. Кеинде
Пас отдал
М. Греве
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
3-5-3
28
Гравес
15
Марксен
15
Копплин
17
Греве
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
7
Каллесе
30
Карльгрен
45
Эго
97
4-4-1-1
1
Виндаль
2
Вилладсен
5
17
Тюхосен
24
Свенссон
3
33
Кристенсен
8
Андерсен
55
Йенсен
7
Сулемана
11
Садик
24
Кеинде
10
10
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
33
Кристенсен
11
Садик
70
70
11
Садик
24
Свенссон
18
Месик
18
Месик
24
Свенссон
8
Андерсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
8
Андерсен
55
Йенсен
11
Антман
11
Антман
55
Йенсен
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
8
Симон Пизингер
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
72
Martin Vantruba
ВР
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
8
Симон Пизингер
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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