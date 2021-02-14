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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Рандерс
Ольборг - Рандерс: обзор матча 14 февраля 2021
Ольборг
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Рандерс
Замена
М. Росс
️️️️
Т. Прица
87'
Вторая желтая
Д. Гранли
85'
83'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Каллесе
82'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
А. Камара
Замена
Т. ван Верт
️️️️
М. Самуэльсен
79'
74'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Я. Нильсен
72'
Замена
R.
️️️️
R. Kakeeto
72'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
M. Hannesbo
72'
67'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Ф. Лауэнборг
42'
Желтая карточка
Э. Марксен
Желтая карточка
R. Kakeeto
38'
Желтая карточка
Д. Гранли
36'
28'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
23
Robert Kakeeto
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
10
Rufo
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
4-1-3-3
4
Гранли
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
6
Феррейра
23
14
Самуэльсен
8
Фоссум
35
Ринне
22
Прица
35
3-5-3
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
7
Каллесе
28
Ремер
24
Кеинде
17
Греве
14
Лауэнборг
45
Эго
45
Камара
30
Карльгрен
23
10
10
23
22
Прица
2
Росс
2
Росс
22
Прица
3
Нильсен
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Нильсен
35
10
Берстинг
10
Берстинг
35
14
Самуэльсен
9
ван Верт
9
ван Верт
14
Самуэльсен
7
Каллесе
97
97
7
Каллесе
45
Камара
17
Лауридсен
17
Лауридсен
45
Камара
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
Остались в запасе
Ольборг
Рандерс
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Ольборг - Рандерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Рандерс
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