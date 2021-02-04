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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 04 февраля 2021
Нордшелланд
04.02.2021, четверг, 22:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
13'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Брондбю
90'
+2
Желтая карточка
П. Бьюр
88'
Замена
Р. Корлу
️️️️
Й. Линдстрем
82'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
Замена
И. Садик
️️️️
М. Андерсен
82'
82'
Замена
А. Брус
️️️️
К. Менса
Замена
И. Месик
️️️️
U. Jenssen
78'
72'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Хедлунд
72'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Л. Виген
Замена
И. Атанга
️️️️
E. Nnamani
64'
Замена
А. Франсис
️️️️
Т. Чуквуани
63'
Желтая карточка
U. Jenssen
45'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
Л. Виген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
14
Кевин Менса
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
4-3-1-1
1
Виндаль
17
Тюхосен
4
Хансен
33
5
42
Чуквуани
33
Кристенсен
8
Андерсен
7
Сулемана
70
3-4-1-2
1
Швабе
5
Юнг
2
Максе
24
Ростед
21
Бьюр
32
Френдруп
13
Виген
14
Менса
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
5
18
Месик
18
Месик
5
42
Чуквуани
17
Франсис
17
Франсис
42
Чуквуани
70
20
Атанга
20
Атанга
70
8
Андерсен
11
Садик
11
Садик
8
Андерсен
15
Хедлунд
8
Беркеейет
8
Беркеейет
15
Хедлунд
14
Менса
5
Брус
5
Брус
14
Менса
13
Виген
5
Радошевич
5
Радошевич
13
Виген
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
35
Линдстрем
10
Корлу
10
Корлу
35
Линдстрем
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
55
Виктор Йенсен
ЦП
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
55
Виктор Йенсен
ЦП
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
72
Martin Vantruba
ВР
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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