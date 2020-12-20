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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Оденсе
Копенгаген - Оденсе: обзор матча 20 декабря 2020
Копенгаген
20.12.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
27'
П. Бьель
63'
T. KlÃ¸ve
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Оденсе
90'
Желтая карточка
M. Lieder
89'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
Желтая карточка
Занка
85'
80'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
М. Опондо
Замена
В. Фишер
️️️️
К. Вильчек
71'
70'
Желтая карточка
M. Lund
Замена
Н. Томсен
️️️️
Й. Стаге
70'
67'
Замена
Й. Тверсков
️️️️
J. Drachmann
63'
ГОЛ! 1:1!
T. KlÃ¸ve
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
Пас отдал
М. Кауфманн
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
16
Овьедо
25
Занка
20
Бойлесен
2
Анкерсен
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
10
Вильчек
29
Кауфманн
8
Фалк-Йенсен
3-4-3
53
Кристенсен
2
3
4
23
11
Сабби
11
Опондо
6
4
8
11
Жебали
6
Стаге
6
Томсен
6
Томсен
6
Стаге
10
Вильчек
7
Фишер
7
Фишер
10
Вильчек
8
6
Тверсков
6
Тверсков
8
11
Опондо
26
26
11
Опондо
11
Жебали
10
10
11
Жебали
Остались в запасе
Копенгаген
Оденсе
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Остались в запасе
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Оденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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