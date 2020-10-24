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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 24 октября 2020
Брондбю
24.10.2020, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
16'
А. Брус
51'
Й. Линдстрем
62'
А. Дрейер
73'
П. Систо
90+4'
М. Швабе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Швабе
Замена
А. Слимане
️️️️
К. Менса
86'
85'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
Й. Линдстрем
82'
Вторая желтая
С. Ростед
80'
74'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Андерсон
74'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Б. Краев
73'
ГОЛ! 2:2!
П. Систо
Желтая карточка
Й. Радошевич
72'
Замена
Л. Виген
️️️️
А. Павлович
72'
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
Пас отдал
М. Андерсон
60'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Й. Хансен
57'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Эвандер
57'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Каба
56'
Желтая карточка
Э. Святченко
ГОЛ! 2:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
М. Уре
51'
Желтая карточка
М. Уре
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Эвандер
Желтая карточка
А. Павлович
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Брус
Пас отдал
М. Френдруп
16'
Желтая карточка
С. Ростед
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
14
Менса
32
Френдруп
5
Радошевич
35
Линдстрем
17
Уре
20
Павлович
4-4-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
27
Коолс
16
Ониика
10
Эвандер
23
Андерсон
23
Краев
10
Дрейер
9
Каба
35
Линдстрем
6
Херманнссон
6
Херманнссон
35
Линдстрем
14
Менса
20
Слимане
20
Слимане
14
Менса
20
Павлович
13
Виген
13
Виген
20
Павлович
10
Эвандер
2
Каюсте
2
Каюсте
10
Эвандер
23
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
23
Андерсон
23
Краев
16
Пфайффер
16
Пфайффер
23
Краев
1
Хансен
31
Андерсен
31
Андерсен
1
Хансен
9
Каба
77
Систо
77
Систо
9
Каба
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Остались в запасе
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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