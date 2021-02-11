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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Васко да Гама
Форталеза - Васко да Гама: обзор матча 11 февраля 2021
Форталеза
11.02.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
7'
I. Torres
44'
Давид
64'
Ромариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Васко да Гама
Замена
Тинга
️️️️
G. Dias
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
J. Quintero
81'
Замена
Рональд
️️️️
Жуниньо
80'
Желтая карточка
Жуниньо
77'
75'
Желтая карточка
C. Tenório
Желтая карточка
G. Dias
66'
65'
Замена
Г. Пек
️️️️
B. Gomes
65'
Замена
C. Tenório
️️️️
Я. Пикачу
65'
Замена
Андрей
️️️️
J.
ГОЛ! 3:0!
Ромариньо
Пас отдал
O.
64'
60'
Желтая карточка
L. Castán
Замена
O.
️️️️
I. Torres
58'
Замена
Ромариньо
️️️️
L. Henrique
53'
46'
Замена
Т. Магно
️️️️
C. Lopes
46'
Замена
Г. Кано
️️️️
М. Алвес
ГОЛ! 2:0!
Давид
Пас отдал
L. Henrique
44'
31'
Желтая карточка
М. Алвес
ГОЛ! 1:0!
I. Torres
Пас отдал
Давид
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
5
Caio Lopes
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
4-2-1-3
27
13
4
Паулао
2
26
Мело
15
Фелипе
8
Жуниньо
7
Давид
9
Паулиста
88
77
2-1-1-5
33
Алвес
17
Энрике
22
Пикачу
7
Бенитес
16
11
Карлиньос
38
15
50
8
Жуниньо
8
Рональд
8
Рональд
8
Жуниньо
2
4
Вандерсон
4
Вандерсон
2
13
2
Тинга
2
Тинга
13
77
11
11
77
88
11
Ромариньо
11
Ромариньо
88
22
Пикачу
41
41
22
Пикачу
5
11
Магно
11
Магно
5
15
77
Пек
77
Пек
15
50
7
Андрей
7
Андрей
50
33
Алвес
14
Кано
14
Кано
33
Алвес
Остались в запасе
Форталеза
Васко да Гама
26
Jackson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
36
Рикардо Грака
ЦЗ
30
Лукао
ВР
35
Миранда
ЦЗ
33
Marcos Júnior
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
27
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
26
Jackson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Остались в запасе
36
Рикардо Грака
ЦЗ
30
Лукао
ВР
35
Миранда
ЦЗ
33
Marcos Júnior
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
27
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Форталеза - Васко да Гама
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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