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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Форталеза
Спорт Ресифи - Форталеза: обзор матча 07 января 2021
Спорт Ресифи
07.01.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
10'
T. Neves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Форталеза
Замена
R. Thyere
️️️️
R. Prata
90'
87'
Желтая карточка
Б. Мело
87'
Замена
I. Torres
️️️️
G. Dias
Желтая карточка
Я. Майдана
82'
Замена
J. Gomez
️️️️
T. Neves
77'
Замена
H.
️️️️
D.
77'
66'
Замена
️️️️
O.
Замена
B.
️️️️
R. Henrique
58'
Замена
Сандер
️️️️
Маркиньос
58'
Желтая карточка
R. Henrique
48'
Желтая карточка
M. Silva
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
T. Neves
Пас отдал
Маркиньос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
2
Patric
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
10
João Paulo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
2-2-1-5
2
Майдана
34
Адриэлсон
10
12
10
Маркиньос
23
0
77
5
2
4-2-2
27
13
4
Паулао
6
4
Вандерсон
11
11
Ромариньо
9
Паулиста
10
0
9
9
0
5
18
18
5
10
11
11
10
23
15
15
23
10
Маркиньос
6
Сандер
6
Сандер
10
Маркиньос
13
77
77
13
Рональд
26
Мело
26
Мело
Рональд
Фелипе
8
8
Фелипе
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Форталеза
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
Остались в запасе
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Форталеза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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