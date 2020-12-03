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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 03 декабря 2020
Форталеза
03.12.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Коринтианс
Красная карточка
Б. Мело
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Г. Перейра
Замена
É.
️️️️
Вандерсон
90'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Ромариньо
89'
80'
Красная карточка
Жо
75'
Замена
Рамиро
️️️️
Габриэль
75'
Замена
Хавьер
️️️️
В. Кантильо
Замена
J. Paulo
️️️️
Давид
70'
69'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Л. Питон
Замена
Y. César
️️️️
O.
65'
63'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Луан
63'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Отеро
Желтая карточка
Давид
44'
20'
Желтая карточка
В. Кантильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
8
Рональд
ОП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
7
Davó
ЦФ
3-4-1-2
27
4
Вандерсон
2
Тинга
26
Мело
11
Ромариньо
11
8
Жуниньо
15
Фелипе
7
Давид
9
26
3-2-3-1-1
1
Кассио
4
Жил
13
Марллон
23
Фагнер
6
Питон
6
Сантос
30
Кантильо
11
Отеро
6
Габриэль
7
Луан
21
Жо
11
57
57
11
4
Вандерсон
10
10
4
Вандерсон
7
Давид
4
4
7
Давид
11
Ромариньо
32
32
11
Ромариньо
6
Питон
11
Перейра
11
Перейра
6
Питон
7
Луан
26
Касарес
26
Касарес
7
Луан
30
Кантильо
39
Хавьер
39
Хавьер
30
Кантильо
11
Отеро
10
Витал
10
Витал
11
Отеро
6
Габриэль
17
Рамиро
17
Рамиро
6
Габриэль
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
8
Рональд
ОП
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
34
Рауль Густаво
ЦЗ
7
Davó
ЦФ
70
Рони
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
8
Рональд
ОП
88
Luiz Henrique
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
7
Davó
ЦФ
70
Рони
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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