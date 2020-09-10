Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Спорт Ресифи
Форталеза - Спорт Ресифи: обзор матча 10 сентября 2020
Форталеза
10.09.2020, четверг, 00:01
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
53'
В. Паулиста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Спорт Ресифи
86'
Замена
L. Venuto
️️️️
Маркиньос
Желтая карточка
Рональд
84'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
81'
80'
Замена
J. Gomez
️️️️
R. Henrique
80'
Замена
H.
️️️️
L. Barcia
Замена
T. Orobo
️️️️
В. Паулиста
80'
Замена
️️️️
Тинга
74'
Желтая карточка
Давид
68'
Желтая карточка
J. Quintero
64'
62'
Замена
Бруниньо
️️️️
É.
Желтая карточка
Фелипе
61'
Желтая карточка
Ромариньо
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Паулиста
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
2
Patric
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
4-4-1-1
27
2
Тинга
4
Паулао
6
2
15
Фелипе
11
Ромариньо
11
8
Жуниньо
7
Давид
9
Паулиста
2-1-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
46
Джуба
10
Маркиньос
5
19
20
7
18
9
Паулиста
9
9
9
Паулиста
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
19
37
Бруниньо
37
Бруниньо
19
10
Маркиньос
37
37
10
Маркиньос
5
11
11
5
7
9
9
7
Остались в запасе
Форталеза
Спорт Ресифи
7
Франко Фрагапане
ЛП
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Сандер
ЛЗ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
Остались в запасе
7
Франко Фрагапане
ЛП
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Остались в запасе
6
Сандер
ЛЗ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Спорт Ресифи
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Спорт Ресифи
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+