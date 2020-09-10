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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Минейро
Сантос - Атлетико Минейро: обзор матча 10 сентября 2020
Сантос
10.09.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
22'
А. Гомес
39'
Мариньо
90+9'
Мариньо (П)
35'
А. Франко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Минейро
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Мариньо
90'
+9
76'
Замена
Йоран
️️️️
Аллан
Замена
Ивоней
️️️️
К. Санчес
76'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Алекс
69'
60'
Замена
Маркиньос
️️️️
Жаир
Желтая карточка
Ф. Джонатан
51'
46'
Желтая карточка
Кено
46'
Замена
Кено
️️️️
Д. Саварино
ГОЛ! 2:1!
Мариньо
Пас отдал
Мадсон
39'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Франко
Пас отдал
Э. Саша
24'
Желтая карточка
Жаир
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Й. Сотельдо
22'
19'
Замена
V.
️️️️
Маррони
16'
Красная карточка
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
6
Сандри
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ПВ
20
Кено
ЦФ
1
Victor
ЦФ
3-2-3-2
34
Пауло
6
Джонатан
31
Алекс
22
Мадсон
7
Санчес
30
Сотельдо
22
Брага
11
Гомес
7
Мариньо
21
9
4-4-2
23
Рафаэл
6
Алонсо
25
Мариано
13
Арана
21
Рабельо
11
Саварино
8
Жаир
29
Аллан
21
Франко
38
Маррони
8
Саша
7
Санчес
8
Ивоней
8
Ивоней
7
Санчес
31
Алекс
3
Леонардо
3
Леонардо
31
Алекс
8
Жаир
10
Маркиньос
10
Маркиньос
8
Жаир
11
Саварино
20
Кено
20
Кено
11
Саварино
29
Аллан
19
Йоран
19
Йоран
29
Аллан
38
Маррони
1
1
38
Маррони
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Минейро
31
ParÃ¡
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
17
Савиньо
ПВ
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
31
ParÃ¡
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
12
Джон
ВР
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сантос - Атлетико Минейро
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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