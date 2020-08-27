Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Форталеза
Коринтианс - Форталеза: обзор матча 27 августа 2020
Коринтианс
27.08.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
76'
Луан
63'
Ромариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Форталеза
84'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
В. Паулиста
80'
Замена
T. Orobo
️️️️
Давид
ГОЛ! 1:1!
Луан
76'
Замена
M. Boselli
️️️️
Л. Натель
71'
Замена
Г. Силва
️️️️
В. Кантильо
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
Ромариньо
Пас отдал
В. Паулиста
Замена
Луан
️️️️
Р. Оливейра
62'
58'
Желтая карточка
Жуниньо
47'
Желтая карточка
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Рональд
ОП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
4-2-1-3
1
Кассио
17
Сидклей
23
Фагнер
22
Авелар
4
Жил
30
Кантильо
13
Эдерсон
36
Оливейра
19
Натель
32
21
Жо
3-4-1-2
27
26
Мело
13
4
Паулао
15
Фелипе
11
Ромариньо
11
8
Жуниньо
7
Давид
9
Паулиста
26
36
Оливейра
7
Луан
7
Луан
36
Оливейра
30
Кантильо
19
Силва
19
Силва
30
Кантильо
19
Натель
17
17
19
Натель
7
Давид
9
9
7
Давид
9
Паулиста
32
32
9
Паулиста
Остались в запасе
Коринтианс
Форталеза
6
Лукас Питон
ЛЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
8
Рональд
ОП
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЛЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Остались в запасе
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
8
Рональд
ОП
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Форталеза
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+