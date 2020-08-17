Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Сантос - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 17 августа 2020
Сантос
17.08.2020, понедельник, 01:45
Бразилия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
29'
Й. Сотельдо
41'
Ф. Джонатан
82'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Замена
T.
️️️️
Мариньо
84'
ГОЛ! 3:0!
Мариньо
82'
78'
Замена
G.
️️️️
Никао
78'
Замена
Келлвен
️️️️
J.
74'
Желтая карточка
Ричард
64'
Замена
Ричард
️️️️
M. Gabriel
Желтая карточка
Алисон
55'
46'
Замена
️️️️
V. Alessandro Mingotti
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джонатан
Пас отдал
Мариньо
41'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Владимир
36'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сотельдо
Пас отдал
Мариньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
1
Владимир
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
9
Fernando Uribe
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Ричард
ОП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Владимир
6
Джонатан
14
Перес
4
Вериссимо
5
Алисон
30
Сотельдо
7
Санчес
7
Мариньо
21
19
Жорже
31
3-2-2-3
23
Сантос
44
Хелено
5
Халтер
16
Абнер
18
Читтадини
10
11
Никао
28
Витиньо
5
32
2
7
Мариньо
29
29
7
Мариньо
1
Владимир
34
Пауло
34
Пауло
1
Владимир
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
11
Никао
49
49
11
Никао
10
25
Ричард
25
Ричард
10
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
8
Ивоней
ЦП
9
Fernando Uribe
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
22
Мадсон
ПЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
13
Жандрей
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
7
Педро Габриэл
ЛВ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
8
Ивоней
ЦП
9
Fernando Uribe
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
22
Мадсон
ПЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
7
Педро Габриэл
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Сантос - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+