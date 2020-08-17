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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Ботафого
Форталеза - Ботафого: обзор матча 17 августа 2020
Форталеза
17.08.2020, понедельник, 01:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Ботафого
90'
+4
Замена
Л. Отавио
️️️️
K. Honda
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Ромариньо
88'
Замена
Б. Мело
️️️️
C.
88'
Желтая карточка
Жуниньо
83'
71'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
А. Кайо
Замена
В. Паулиста
️️️️
E. Carius
62'
Желтая карточка
Паулао
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
19
Edson Carius
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
4
Keisuke Honda
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
9
Мадсон
ЛВ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Ботафого
15
Руан Ренато
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
4-4-1-1
27
13
4
Паулао
6
2
15
Фелипе
11
Ромариньо
11
8
Жуниньо
7
Давид
19
3-2-2-1-2
25
Фернандес
4
Беневенуто
4
Кану
8
Сантос
24
Баррандегуй
12
Луис
8
Кайо
10
Назарио
11
Энрике
17
Баби
4
6
26
Мело
26
Мело
6
11
Ромариньо
32
32
11
Ромариньо
19
9
Паулиста
9
Паулиста
19
4
5
Отавио
5
Отавио
4
8
Кайо
19
Фернандо
19
Фернандо
8
Кайо
Остались в запасе
Форталеза
Ботафого
9
Мадсон
ЛВ
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
26
Jackson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
2
Тинга
ЦЗ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Diego Cavalieri
ЦФ
15
Руан Ренато
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
9
Мадсон
ЛВ
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
26
Jackson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
2
Тинга
ЦЗ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
Остались в запасе
12
Diego Cavalieri
ЦФ
15
Руан Ренато
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Форталеза - Ботафого
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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