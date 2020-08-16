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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сеара
Атлетико Минейро - Сеара: обзор матча 16 августа 2020
Атлетико Минейро
16.08.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сеара
73'
Маррони (П)
90+2'
Маррони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сеара
172'
Желтая карточка
Лима
ГОЛ! 2:0!
Маррони
Пас отдал
Маркиньос
90'
+2
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Йоран
90'
+1
Замена
Л. Сена
️️️️
Кено
84'
80'
Замена
W.
️️️️
Ф. Собрал
76'
Желтая карточка
F.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маррони
73'
65'
Замена
Клебер
️️️️
R. SÃ³bis
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Саварино
57'
Желтая карточка
Гуга
55'
54'
Замена
️️️️
W. Oliveira
Замена
Г. Арана
️️️️
Жаир
46'
25'
Желтая карточка
Л. Отавио
Желтая карточка
Йоран
8'
3'
Желтая карточка
W. Oliveira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Жаир
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Кено
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
45
Лима
ПВ
1
Fernando Prass
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
30
Калебе
ЦП
1
Victor
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
37
Рик
ПВ
12
Diogo Silva
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
35
Charles
ЦФ
74
Martha
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
3-5-2
23
Рафаэл
4
Ревер
6
Алонсо
23
Гуга
8
Жаир
21
Франко
11
Саварино
29
Аллан
19
Йоран
38
Маррони
20
Кено
3-1-2-5
2
Хавьер
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
45
Лима
23
Гонсалвеш
1
23
19
55
15
11
Саварино
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Саварино
19
Йоран
6
Сантос
6
Сантос
19
Йоран
20
Кено
15
Сена
15
Сена
20
Кено
8
Жаир
13
Арана
13
Арана
8
Жаир
88
Собрал
91
91
88
Собрал
23
9
Клебер
9
Клебер
23
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сеара
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Бруно Силва
ЦФ
30
Калебе
ЦП
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
12
Diogo Silva
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
35
Charles
ЦФ
74
Martha
ЦФ
37
Рик
ПВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Бруно Силва
ЦФ
30
Калебе
ЦП
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
12
Diogo Silva
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
35
Charles
ЦФ
74
Martha
ЦФ
37
Рик
ПВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Сеара
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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