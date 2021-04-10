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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 10 апреля 2021
Серкль Брюгге
10.04.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
44'
И. Угбо
56'
И. Угбо
73'
J. Taravel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Замена
A. Cassaert
️️️️
J. Taravel
90'
+2
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
88'
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
88'
Замена
A. Corryn
️️️️
Х. ван дер Брюгген
88'
Желтая карточка
О. Деман
82'
Замена
К. Данке
️️️️
И. Угбо
81'
79'
Замена
J. Okpoda Eppiah
️️️️
D. Hubert
Желтая карточка
Р. Декостер
77'
ГОЛ! 3:0!
J. Taravel
Пас отдал
Д. Велкоски
73'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
69'
67'
Замена
Y. Aguemon
️️️️
Т. Вльетинк
67'
Замена
D. Tshimanga
️️️️
В. Емелка
Желтая карточка
J. Taravel
58'
ГОЛ! 2:0!
И. Угбо
56'
54'
Желтая карточка
К. Де Норре
46'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
I. Asante
46'
Замена
K. Thamsatchanan
️️️️
Р. Ромо
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
44'
Красная карточка
K. Hoggas
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
K. Hoggas
ЦФ
4
Jeremy Taravel
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Оуд-Хеверли
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
5
P. Ngawa
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
32
Arne Cassaert
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Оуд-Хеверли
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Дидийон
35
Велкоски
4
Бейтс
31
Павлович
8
Декостер
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
2
Деман
99
Угбо
4
8
3-2-1-5
77
Вльетинк
24
Де Норре
21
Емелка
30
Мерсье
11
Аль-Тамари
14
Соуа
5
22
Ромо
9
Анри
34
6
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
4
32
32
4
28
ван дер Брюгген
22
22
28
ван дер Брюгген
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
99
Угбо
9
Данке
9
Данке
99
Угбо
22
Ромо
1
1
22
Ромо
21
Емелка
26
26
21
Емелка
77
Вльетинк
7
7
77
Вльетинк
6
0
0
6
34
8
Схрайверс
8
Схрайверс
34
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
49
Антони Мусаба
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Главный тренер
Деннис ван Вийк
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
32
Daan Vekemans
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
49
Антони Мусаба
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Остались в запасе
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
32
Daan Vekemans
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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