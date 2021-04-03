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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 03 апреля 2021
Сент-Труйден
03.04.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
11'
Y. Suzuki
42'
И. М'Бойо (П)
90'
I. De Camargo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
Замена
В. Янссенс
️️️️
S. De Ridder
90'
+2
Замена
А. Филиппов
️️️️
И. М'Бойо
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:1!
I. De Camargo
Пас отдал
А. Вранкс
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ф. Колидио
87'
Замена
М. Конате
️️️️
К. Брюлс
81'
71'
Замена
I. De Camargo
️️️️
S. Defour
65'
Желтая карточка
И. Каборе
46'
Замена
И. Каборе
️️️️
V. Wernersson
46'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Ж. Хайреманс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. М'Бойо
42'
41'
Желтая карточка
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
Y. Suzuki
Пас отдал
Д. Хасиока
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
16
Steven Defour
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Сент-Труйден
22
Волке Янссенс
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Мехелен
12
Sofiane Bouzian
ВР
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Igor De Camargo
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
4-1-5
1
Шмидт
13
Кэкачей
4
Лавале
39
Буату
14
Хасиока
22
Брюлс
9
Колидио
7
М'Бойо
40
16
40
3-4-4
30
23
14
Уолш
28
Мрабти
17
Скофс
40
Вранкс
11
Хайреманс
9
Дрейф
15
21
16
9
Колидио
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
9
Колидио
22
Брюлс
8
Конате
8
Конате
22
Брюлс
16
22
Янссенс
22
Янссенс
16
7
М'Бойо
9
Филиппов
9
Филиппов
7
М'Бойо
21
12
Каборе
12
Каборе
21
16
10
10
16
11
Хайреманс
10
Сторм
10
Сторм
11
Хайреманс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
9
Дюкенс Назон
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
4
Симен Вут
ЦЗ
12
Sofiane Bouzian
ВР
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
9
Дюкенс Назон
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Остались в запасе
4
Симен Вут
ЦЗ
12
Sofiane Bouzian
ВР
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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