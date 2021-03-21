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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серкль Брюгге
Гент - Серкль Брюгге: обзор матча 21 марта 2021
Гент
21.03.2021, воскресенье, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
81'
А. Кастро-Монтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Серкль Брюгге
Замена
С. Маррех
️️️️
Р. Яремчук
86'
Желтая карточка
С. Кумс
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Кастро-Монтес
81'
Пенальти не реализован!
А. Кастро-Монтес
81'
74'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мусаба
73'
Замена
C. Dekuyper
️️️️
Л. Лопеш
73'
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
Желтая карточка
Р. Яремчук
67'
65'
Замена
K. Hoggas
️️️️
Ш. Ванхутте
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Арсланажич
53'
51'
Желтая карточка
И. Угбо
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
М. Мохаммади
46'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Р. Безус
46'
Замена
М. Нгаду-Нгаджуй
️️️️
А. Ханше-Ольсен
46'
15'
Замена
A. Corryn
️️️️
Ж. Марселен
14'
Желтая карточка
Л. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
24
Жан Марселен
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
10
Дино Хотич
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
8
K. Hoggas
ЦФ
26
Calvin Dekuyper
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
3-3-2-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
25
Нуриу
42
Овусу
15
Арсланажич
24
Кумс
90
Безус
9
Яремчук
29
Депуатр
3-3-1-2-1
1
Дидийон
24
Марселен
4
Бейтс
31
Павлович
4
Бьянсон
34
Ванхутте
2
Витиньо
22
Лопеш
49
Мусаба
2
Деман
99
Угбо
9
Яремчук
16
Маррех
16
Маррех
9
Яремчук
5
Мохаммади
9
Тиссудали
9
Тиссудали
5
Мохаммади
15
Арсланажич
31
Годо
31
Годо
15
Арсланажич
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
34
Ванхутте
8
8
34
Ванхутте
22
Лопеш
26
26
22
Лопеш
24
Марселен
22
22
24
Марселен
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
49
Мусаба
9
Данке
9
Данке
49
Мусаба
Остались в запасе
Гент
Серкль Брюгге
14
Осман Букари
ПВ
33
Дави Руф
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
17
Варлесон
ЦФ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
32
Arne Cassaert
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
33
Дави Руф
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
32
Arne Cassaert
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Гент - Серкль Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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