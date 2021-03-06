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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Оуд-Хеверли
Эйпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 06 марта 2021
Эйпен
06.03.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
29'
Д. Эри
43'
Н. Мусона (П)
67'
Н. Мусона
27'
К. Малинов
36'
Т. Анри
55'
К. Мерсье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Оуд-Хеверли
90'
Желтая карточка
D. Hubert
Желтая карточка
A. Baby
90'
Желтая карточка
A. Beck
85'
82'
Замена
J. Okpoda Eppiah
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
A. Baby
️️️️
С. Превляк
73'
Замена
A. Beck
️️️️
Р. Бушири
73'
69'
Желтая карточка
К. Малинов
Замена
Э. Кайембе
️️️️
J. Cools
69'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
А. Болевич
68'
ГОЛ! 3:3!
Н. Мусона
67'
Желтая карточка
Д. Эри
64'
55'
ГОЛ! 2:3!
К. Мерсье
Пас отдал
В. Емелка
Замена
С. Мянго
️️️️
Ж. Амат
48'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Мусона
43'
36'
ГОЛ! 1:2!
Т. Анри
Пас отдал
М. Аль-Тамари
Желтая карточка
Ж. Амат
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эри
Пас отдал
К. Н'Дри
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Малинов
Пас отдал
К. Де Норре
Пенальти не реализован!
С. Превляк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
19
Джонатан Эри
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Оуд-Хеверли
27
Луи Патрис
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Тома Анри
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Эйпен
13
Сенна Мянго
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
0
Joshua Okpoda Eppiah
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-2-1-2-3
12
Агбаду
8
Питерс
5
Амат
33
Бушири
19
Эри
26
17
Мусона
11
Н'Дри
14
Превляк
7
Болевич
33
3-3-1-4
27
Патрис
24
Де Норре
21
Емелка
30
Мерсье
33
Малинов
11
Аль-Тамари
14
Соуа
22
Ромо
5
6
9
Анри
14
Превляк
14
14
14
Превляк
7
Болевич
7
Нгой
7
Нгой
7
Болевич
5
Амат
13
Мянго
13
Мянго
5
Амат
33
Бушири
32
32
33
Бушири
26
39
Кайембе
39
Кайембе
26
11
Аль-Тамари
0
0
11
Аль-Тамари
Остались в запасе
Эйпен
Оуд-Хеверли
30
Robin Himmelmann
ЦФ
15
Гари Магне
ПЗ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
38
Ореган Раве
ВР
26
D. Tshimanga
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
32
Daan Vekemans
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
15
Гари Магне
ПЗ
Остались в запасе
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
38
Ореган Раве
ВР
26
D. Tshimanga
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
32
Daan Vekemans
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Эйпен - Оуд-Хеверли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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