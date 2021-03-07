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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Мехелен
Андерлехт - Мехелен: обзор матча 07 марта 2021
Андерлехт
07.03.2021, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Мехелен
43'
Л. Нмеча (П)
66'
I. De Camargo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Мехелен
84'
Желтая карточка
С. Уолш
84'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
I. De Camargo
84'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
М. Швед
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
K. Lawrence
83'
74'
Замена
Н. Сторм
️️️️
К. Мрабти
74'
Замена
С. Вут
️️️️
T. Peyre
Замена
М. Дауда
️️️️
A. Diaby
71'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Мукаиру
71'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
I. De Camargo
Замена
E. Cobbaut
️️️️
Х. Делкруа
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Нмеча
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
16
Steven Defour
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Мехелен
34
Максим Венссенс
ВР
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
4-2-4
1
Велленройтер
92
62
Мурильо
3
Делкруа
3
Миазга
21
24
Каллен
6
Локонга
18
Мукаиру
14
Нмеча
9
Амузу
4-3-1-3
23
8
16
14
Уолш
28
Мрабти
17
Скофс
40
Вранкс
9
Швед
10
16
15
18
Мукаиру
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Мукаиру
92
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
92
3
Делкруа
33
33
3
Делкруа
21
15
Дауда
15
Дауда
21
23
4
Вут
4
Вут
23
9
Швед
11
Хайреманс
11
Хайреманс
9
Швед
10
9
Дрейф
9
Дрейф
10
28
Мрабти
10
Сторм
10
Сторм
28
Мрабти
Остались в запасе
Андерлехт
Мехелен
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
34
Максим Венссенс
ВР
21
Victor Wernersson
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Onur Kaya
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Адриан Требель
ЦП
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
Остались в запасе
34
Максим Венссенс
ВР
21
Victor Wernersson
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Onur Kaya
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Андерлехт - Мехелен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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