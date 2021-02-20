Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Шарлеруа
Беверен - Шарлеруа: обзор матча 20 февраля 2021
Беверен
20.02.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Шарлеруа
87'
А. Вукотич
90+1'
М. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Шарлеруа
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Бруно
Пас отдал
Ж. Кайембе
ГОЛ! 1:0!
А. Вукотич
Пас отдал
А. Койта
87'
Желтая карточка
L. Bertone
78'
Замена
J. Cijntje
️️️️
J. Efford
71'
65'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Голизаде
65'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ш. Николсон
65'
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
К. Бенавенте
Желтая карточка
А. Койта
48'
46'
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
Р. Мориока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Felix Bastians
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
15
Dries Wuytens
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
1
Bill Lathouwers
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
99
Levi Malungu
ЦФ
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
1-1-1-5
29
Жекерс
20
Вукотич
6
Нильсен
6
9
Фрай
11
11
Койта
15
24
3-2-1-4
40
Дескамп
24
Дессоле
22
Враньеш
18
Кайембе
14
Бенавенте
88
Мориока
8
Голизаде
7
Фалл
11
Николсон
17
Ботака
30
28
7
7
28
14
Бенавенте
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
14
Бенавенте
88
Мориока
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
88
Мориока
11
Николсон
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Николсон
8
Голизаде
17
Бруно
17
Бруно
8
Голизаде
Остались в запасе
Беверен
Шарлеруа
1
Bill Lathouwers
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
38
Дан Хейманс
АП
13
Brent Gabriel
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
99
Levi Malungu
ЦФ
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
1
Bill Lathouwers
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
38
Дан Хейманс
АП
13
Brent Gabriel
ВР
52
Jur Schryvers
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
Остались в запасе
99
Levi Malungu
ЦФ
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Беверен - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
Новости команд
Все
Беверен
Шарлеруа
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+