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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Волгарь
Крылья Советов - Волгарь: обзор матча 17 октября 2020
Крылья Советов
17.10.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 0
Завершен
Волгарь
57'
И. Сергеев
85'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волгарь
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
85'
84'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Болонин
69'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Бутенко
Замена
️️️️
Д. Комбаров
67'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
57'
56'
Желтая карточка
А. Бердников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
3-3-1-1
39
Фролов
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
23
Чернов
23
Комбаров
8
Витюгов
4
Горшков
77
Зиньковский
33
Сергеев
3-2-2-1-2
23
Антипин
21
Бердников
4
Локтионов
3
Ведерников
69
Козлов
44
Журавлев
7
Павлишин
99
Емельянов
11
Болонин
10
Воробьев
13
Бутенко
Гацкан
10
Цыпченко
10
Цыпченко
Гацкан
Кабутов
8
Якуба
8
Якуба
Кабутов
13
Бутенко
24
Погосов
24
Погосов
13
Бутенко
11
Болонин
24
Белоус
24
Белоус
11
Болонин
Остались в запасе
Крылья Советов
Волгарь
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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