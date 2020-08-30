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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Волгарь
Оренбург - Волгарь: обзор матча 30 августа 2020
Оренбург
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
8'
А. Эктов
81'
А. Эктов
45+1'
В. Лобкарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Волгарь
Желтая карточка
Т. Аюпов
90'
+2
90'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Бутенко
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Козлов
88'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Эктов
88'
84'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Павлишин
82'
Желтая карточка
А. Бердников
ГОЛ! 2:1!
А. Эктов
Пас отдал
А. Малых
81'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Р. Алвеш
76'
70'
Замена
А. Сагитов
️️️️
В. Сергеев
64'
Желтая карточка
А. Бутенко
64'
Замена
А. Мендель
️️️️
А. Погосов
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Ткачук
63'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Капленко
46'
45'
+3
Замена
А. Бутенко
️️️️
В. Лобкарев
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Лобкарев
45'
Желтая карточка
В. Сергеев
16'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
ГОЛ! 1:0!
А. Эктов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Климович
77
Насыров
3
Сиваков
6
Козлов
15
Эктов
8
Аюпов
12
Малых
55
Капленко
31
Ткачук
16
Алвеш
32
Козлов
3-2-2-2-1
23
Антипин
69
Козлов
21
Бердников
3
Ведерников
22
Хомуха
44
Журавлев
7
Павлишин
20
Полубояринов
52
Лобкарев
24
Погосов
14
Сергеев
55
Капленко
8
Миронов
8
Миронов
55
Капленко
16
Алвеш
7
Чуканов
7
Чуканов
16
Алвеш
15
Эктов
32
Кулишев
32
Кулишев
15
Эктов
32
Козлов
92
Скворцов
92
Скворцов
32
Козлов
31
Ткачук
7
Фамейе
7
Фамейе
31
Ткачук
52
Лобкарев
13
Бутенко
13
Бутенко
52
Лобкарев
7
Павлишин
11
Болонин
11
Болонин
7
Павлишин
24
Погосов
8
Мендель
8
Мендель
24
Погосов
Бутенко
19
Гасилин
19
Гасилин
Бутенко
14
Сергеев
20
Сагитов
20
Сагитов
14
Сергеев
Остались в запасе
Оренбург
Волгарь
57
Евгений Болотов
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Волгарь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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