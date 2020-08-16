Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Факел
Велес - Факел: обзор матча 16 августа 2020
Велес
16.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Факел
13'
С. Гаракоев
12'
О. Дмитриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Факел
90'
+5
Желтая карточка
И. Мазуров
Замена
А. Вакулич
️️️️
А. Баев
74'
69'
Замена
Д. Коробов
️️️️
П. Яковлев
66'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Никитин
Замена
А. Максименко
️️️️
И. Стефанович
66'
65'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Р. Пухов
Замена
А. Галоян
️️️️
С. Гаракоев
60'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
60'
58'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Разборов
Желтая карточка
И. Стефанович
43'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
40'
33'
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
П. Котов
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Гаракоев
13'
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Дмитриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
3-4-1-2
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
17
Котов
5
Осипов
8
Майга
24
Кахидзе
33
Гаракоев
23
Стефанович
21
Баев
3-1-1-3-2
30
Кортнев
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
34
Дроздов
99
Акбашев
91
Яковлев
34
Дмитриев
7
Никитин
98
Пухов
7
Разборов
23
Стефанович
9
Максименко
9
Максименко
23
Стефанович
33
Гаракоев
21
Галоян
21
Галоян
33
Гаракоев
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
21
Баев
24
Вакулич
24
Вакулич
21
Баев
91
Яковлев
7
Коробов
7
Коробов
91
Яковлев
7
Никитин
14
Первушин
14
Первушин
7
Никитин
98
Пухов
22
Мазуров
22
Мазуров
98
Пухов
7
Разборов
10
Григорьев
10
Григорьев
7
Разборов
Остались в запасе
Велес
Факел
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
13
Петр Косаревский
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
13
Петр Косаревский
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Велес - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Факел
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+