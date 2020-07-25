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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Днепр-1
Колос - Днепр-1: обзор матча 25 июля 2020
Колос
25.07.2020, суббота, 17:00
Украина. Плей-офф за место в ЛЕ
4 : 1
Завершен
Днепр-1
23'
П. Ореховский
24'
Д. Антюх
51'
Д. Антюх
88'
Е. Морозко
48'
Е. Волынец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колос - Днепр-1
ГОЛ! 4:1!
Е. Морозко
88'
Замена
Д. Костышин
️️️️
П. Ореховский
72'
Замена
V. Paramonov
️️️️
M. Maksymenko
72'
62'
Замена
С. Булеца
️️️️
Ю. Вакулко
Замена
К. Петров
️️️️
Е. Задоя
53'
ГОЛ! 3:1!
Д. Антюх
51'
Замена
O. Bondarenko
️️️️
В. Лысенко
49'
48'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Е. Волынец
46'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Д. Коркишко
46'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Ф. Ди Франко
44'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
Желтая карточка
M. Maksymenko
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Антюх
Пас отдал
Е. Морозко
24'
Желтая карточка
Е. Задоя
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Ореховский
Пас отдал
Д. Антюх
23'
Желтая карточка
Е. Морозко
15'
6'
Желтая карточка
А. Цуриков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Колос
90
Кирилл Петров
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Днепр-1
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
2-5-1-2
23
Волынец
6
9
Зозуля
29
Емец
91
Задоя
8
Смирный
17
Морозко
13
10
Ореховский
7
Лысенко
9
Антюх
4-2-5
18
Логинов
5
Сваток
9
Цуриков
3
Адамюк
25
Когут
11
Вакулко
30
Клищук
9
20
Ди Франко
7
Коркишко
20
Супряга
91
Задоя
90
Петров
90
Петров
91
Задоя
6
67
67
6
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
10
Ореховский
8
Костышин
8
Костышин
10
Ореховский
7
Коркишко
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
Коркишко
11
Вакулко
10
Булеца
10
Булеца
11
Вакулко
20
Ди Франко
14
Кравченко
14
Кравченко
20
Ди Франко
Остались в запасе
Колос
Днепр-1
80
Evgen Efremov
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
80
Evgen Efremov
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Колос - Днепр-1
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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