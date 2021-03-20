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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 20 марта 2021
Сент-Джонстон
20.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
86'
G. Middleton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
90'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
C. Donaldson
89'
Желтая карточка
I. Vigurs
87'
Замена
О. Шоу
️️️️
Г. Пэтон
ГОЛ! 1:0!
G. Middleton
Пас отдал
С. Мэй
86'
83'
Желтая карточка
C. Donaldson
81'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
Замена
С. Тансер
️️️️
C. Booth
75'
Замена
G. Middleton
️️️️
G. Melamed
75'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
64'
63'
Замена
I. Vigurs
️️️️
B. McKay
63'
Замена
M. Gardyne
️️️️
C. Lakin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
26
Руни
6
Керр
0
8
Маккэнн
10
Уотерспун
20
Кейн
18
4-2-4
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
21
15
Уотсон
5
Ельде
22
Тиллсон
12
Пэтон
9
8
10
Уайт
6
24
17
Тансер
17
Тансер
24
18
45
45
18
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
6
25
Хилтон
25
Хилтон
6
9
11
11
9
8
7
7
8
12
Пэтон
18
Шоу
18
Шоу
12
Пэтон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Остались в запасе
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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Сент-Джонстон
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2024.08.18 13:47
2
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