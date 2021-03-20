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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 20 марта 2021
Ливингстон
20.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
28'
C. Sibbald
41'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Хиберниан
Замена
S. Lawson
️️️️
А. Форрест
79'
Замена
J. Serrano
️️️️
R. De Vita
57'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Доиг
ГОЛ! 1:0!
C. Sibbald
28'
Желтая карточка
R. De Vita
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
23
Raffaele De Vita
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Joshua Mullin
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
2
David Gray
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3-1-4-1-2
5
Фицуотер
10
5
2
МакКрори
8
Питтман
6
2
Девлин
8
Холт
14
Форрест
9
23
4-1-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
36
Ирвин
10
Бойл
15
Нисбет
27
Доидж
23
12
12
23
14
Форрест
33
33
14
Форрест
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
1
Макс Стриек
ВР
99
Matej Poplatnik
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
99
Matej Poplatnik
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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