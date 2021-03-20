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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Абердин
Данди Юнайтед - Абердин: обзор матча 20 марта 2021
Данди Юнайтед
20.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
61'
A. Spörle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Абердин
Замена
Н. Кларк
️️️️
К. Батчер
90'
+1
86'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Ф. Камбери
86'
Замена
C. Hendry
️️️️
Д. Хайес
86'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
D. Campbell
Замена
L. Appere
️️️️
A. Spörle
84'
76'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Макленнан
ГОЛ! 1:0!
A. Spörle
Пас отдал
Л. Шенклэнд
61'
44'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Абердин
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
Харкс
6
36
3
3
33
3-1-2-4
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
3
МакКензи
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
22
Камбери
16
11
Макленнан
3
66
Батчер
10
Кларк
10
Кларк
66
Батчер
3
9
9
3
11
Макленнан
38
МакГинн
38
МакГинн
11
Макленнан
22
Камбери
10
Кеннеди
10
Кеннеди
22
Камбери
17
Хайес
14
14
17
Хайес
16
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Абердин
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди Юнайтед - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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