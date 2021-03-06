Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 06 марта 2021
Сент-Джонстон
06.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
16'
L. Craig
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
Замена
С. Тансер
️️️️
Д. Уотерспун
83'
79'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Ньюэлл
76'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
73'
Замена
J. Murphy
️️️️
Д. Ирвин
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
72'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
67'
Замена
C. Conway
️️️️
G. Melamed
57'
54'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Кадден
43'
Желтая карточка
Р. Портеус
ГОЛ! 1:0!
L. Craig
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3-4-3
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
0
8
Маккэнн
10
Уотерспун
6
Керр
20
Кейн
17
18
4-1-3-1-1
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
15
Нисбет
18
7
7
18
10
Уотерспун
17
Тансер
17
Тансер
10
Уотерспун
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
36
Ирвин
15
15
36
Ирвин
11
Ньюэлл
5
Хальберг
5
Хальберг
11
Ньюэлл
28
Кадден
27
Доидж
27
Доидж
28
Кадден
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
99
Charlie Gilmour
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+