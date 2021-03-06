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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Килмарнок
Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 06 марта 2021
Росс Каунти
06.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Килмарнок
38'
B. McKay
49'
B. McKay
18'
К. Лафферти
77'
К. Лафферти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Килмарнок
90'
+5
Вторая желтая
R. Millen
80'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Г. Килти
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Лафферти
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Б. Спиттал
73'
Желтая карточка
C. Lakin
69'
67'
Замена
C. Burke
️️️️
З. Медли
65'
Замена
D. Dabo
️️️️
G. Dicker
Желтая карточка
Д. Тиллсон
63'
ГОЛ! 2:1!
B. McKay
Пас отдал
Д. Тиллсон
49'
46'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
М. Пайннок
46'
Замена
A. McGowan
️️️️
Р. МакКензи
ГОЛ! 1:1!
B. McKay
Пас отдал
J. Naismith
38'
33'
Желтая карточка
К. Лафферти
27'
Желтая карточка
R. Millen
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Лафферти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Килмарнок
8
Gary Dicker
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
12
Danny Whitehall
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
3-2-5
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
21
15
Уотсон
22
Тиллсон
16
Спиттал
6
9
3
8
10
Уайт
4-1-1-5
4
Медли
21
22
8
4
Пауэр
11
Пайннок
20
7
МакКензи
11
Килти
9
Лафферти
13
16
Спиттал
12
Пэтон
12
Пэтон
16
Спиттал
8
6
6
8
7
МакКензи
12
12
7
МакКензи
4
Медли
29
29
4
Медли
11
Килти
36
Тшибола
36
Тшибола
11
Килти
11
Пайннок
14
Кабамба
14
Кабамба
11
Пайннок
Остались в запасе
Росс Каунти
Килмарнок
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
25
Джо Хилтон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
12
Danny Whitehall
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
25
Джо Хилтон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Danny Whitehall
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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