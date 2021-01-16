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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 16 января 2021
Хиберниан
16.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
52'
А. Пауэр (АГ)
80'
А. Гогич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Килмарнок
Замена
J. Gullan
️️️️
J. Murphy
90'
Замена
С. Маллан
️️️️
К. Нисбет
90'
Замена
К. Кадден
️️️️
М. Бойл
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Гогич
Пас отдал
К. Доидж
80'
79'
Желтая карточка
А. Пауэр
79'
Замена
D. Dabo
️️️️
A. McGowan
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Ирвин
74'
60'
Замена
C. Burke
️️️️
А. Тшибола
60'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
D. Whitehall
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Пауэр
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
12
Danny Whitehall
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мейси
5
Хальберг
4
Хэнлон
15
Портеус
3
Доиг
13
Гогич
16
МакГинн
36
Ирвин
10
Бойл
15
Нисбет
15
2-2-1-5
17
Финдлей
12
36
Тшибола
4
Пауэр
11
Пайннок
20
11
Килти
21
1
28
15
10
10
15
15
Нисбет
14
Маллан
14
Маллан
15
Нисбет
10
Бойл
28
Кадден
28
Кадден
10
Бойл
36
Ирвин
27
Доидж
27
Доидж
36
Ирвин
12
6
6
12
36
Тшибола
29
29
36
Тшибола
12
14
Кабамба
14
Кабамба
12
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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