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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 02 января 2021
Росс Каунти
02.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
21'
R. Draper
26'
C. Conway (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
Замена
B. McKay
️️️️
О. Шоу
86'
86'
Замена
C. Bryson
️️️️
C. Conway
83'
Желтая карточка
Л. Гордон
78'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
Замена
Д. Рид
️️️️
Г. Пэтон
75'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
J. Hylton
74'
58'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
M. O'Halloran
Замена
M. Gardyne
️️️️
I. Vigurs
56'
31'
Желтая карточка
Д. МакНамара
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Conway
Желтая карточка
I. Vigurs
22'
ГОЛ! 1:0!
R. Draper
21'
Желтая карточка
C. Donaldson
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
2-4-4
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
21
10
Келли
11
6
12
Пэтон
8
14
18
Шоу
6
3-2-2-3
28
Кларк
5
МакКарт
4
Гордон
24
20
МакНамара
26
Руни
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
17
20
Кейн
7
12
Пэтон
43
Рид
43
Рид
12
Пэтон
14
22
Тиллсон
22
Тиллсон
14
18
Шоу
9
9
18
Шоу
11
7
7
11
17
10
Уотерспун
10
Уотерспун
17
7
7
7
7
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
44
Matthew Wright
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
44
Matthew Wright
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
Остались в запасе
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
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1
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2
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1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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