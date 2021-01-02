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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 02 января 2021
Хиберниан
02.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Ливингстон
9'
J. Mullin
16'
J. Guthrie
47'
S. Robinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Ливингстон
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
90'
+3
Замена
Д. Райт
️️️️
J. Gullan
88'
75'
Замена
J. Serrano
️️️️
C. Sibbald
74'
Замена
S. Lawson
️️️️
J. Mullin
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Доидж
67'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Л. Стивенсон
67'
Замена
J. Murphy
️️️️
А. Гогич
50'
47'
ГОЛ! 0:3!
S. Robinson
Пас отдал
J. Guthrie
16'
ГОЛ! 0:2!
J. Guthrie
9'
ГОЛ! 0:1!
J. Mullin
Пас отдал
S. Robinson
7'
Желтая карточка
S. Robinson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Ливингстон
33
Steve Lawson
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
12
Julien Serrano
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Марсиано
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
15
Портеус
13
Гогич
11
Ньюэлл
14
Маллан
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
4-5-1
1
Стриек
5
3
Браун
10
0
28
14
6
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
27
Доидж
10
10
27
Доидж
13
Гогич
15
15
13
Гогич
16
Стивенсон
3
Доиг
3
Доиг
16
Стивенсон
7
Райт
7
Райт
10
12
12
10
14
33
33
14
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
33
Dillon Barnes
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
2
Росс МакКрори
ОП
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
33
Dillon Barnes
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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