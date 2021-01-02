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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди Юнайтед
Абердин - Данди Юнайтед: обзор матча 02 января 2021
Абердин
02.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Данди Юнайтед
Замена
D. Campbell
️️️️
Р. МакКрори
83'
Замена
R. Edmondson
️️️️
К. Мэйн
83'
80'
Желтая карточка
L. Appere
Замена
С. Косгров
️️️️
М. Кеннеди
75'
Желтая карточка
Д. Хайес
66'
Замена
С. Райт
️️️️
Н. МакГинн
63'
51'
Замена
D. Powers
️️️️
P. Pawlett
41'
Желтая карточка
Н. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
2-1-5-2
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
17
Хайес
10
Кеннеди
26
Хеджс
19
Фергюсон
38
МакГинн
30
Мэйн
3
2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
6
Коннолли
6
Харкс
3
33
6
8
10
Кларк
38
МакГинн
11
Райт
11
Райт
38
МакГинн
30
Мэйн
27
27
30
Мэйн
10
Кеннеди
9
Косгров
9
Косгров
10
Кеннеди
2
МакКрори
16
16
2
МакКрори
8
4
4
8
Остались в запасе
Абердин
Данди Юнайтед
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
10
P. McMullan
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Абердин - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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