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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Мазервелл
Гамильтон Академикал - Мазервелл: обзор матча 02 января 2021
Гамильтон Академикал
02.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
10'
Л. Ходсон
49'
Р. Каллахан
65'
C. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Мазервелл
Желтая карточка
S. McMann
84'
Замена
C. Trafford
️️️️
Р. Каллахан
82'
66'
Замена
B. Maguire
️️️️
J. Hastie
ГОЛ! 3:0!
C. Smith
Пас отдал
Р. Каллахан
65'
62'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
C. Smith
️️️️
Д. Мойо
59'
56'
Замена
Д. Уайт
️️️️
D. Cole
ГОЛ! 2:0!
Р. Каллахан
Пас отдал
Д. Мойо
49'
Замена
G. Stanger
️️️️
B. Easton
21'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ходсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
30
Ryan Fulton
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Мазервелл
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Гамильтон Академикал
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
3-2-1-4
22
24
40
14
Ходсон
33
2
Одоффин
18
Каллахан
27
16
20
Мойо
5
4-2-5
2
О'Доннелл
15
4
31
Галлахер
16
Кэмпбелл
31
Полворт
33
44
32
Уотт
16
0
20
Мойо
32
32
20
Мойо
18
Каллахан
6
6
18
Каллахан
24
14
14
24
44
10
Уайт
10
Уайт
44
16
22
22
16
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Мазервелл
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
24
David Devine
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Robbie Crawford
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
Остались в запасе
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
24
David Devine
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Robbie Crawford
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Гамильтон Академикал - Мазервелл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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